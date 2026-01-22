Скидки
Эри Ходзуми/Фансянь У — Ирина Хромачёва/Александра Панова, результат матча 22 января 2026, счет 2:1, 1 круг Australian Open 2026

Хромачёва и Панова не смогли выйти во второй круг Australian Open — 2026 в паре
Комментарии

Российские теннисистки Ирина Хромачёва и Александра Панова завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. В первом круге они потерпели поражение от дуэта Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Тайбэй) со счётом 1:6, 6:4, 4:6.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
22 января 2026, четверг. 08:30 МСК
Эри Ходзуми
Япония
Эри Ходзуми
Фансянь У
Китайский Тайбэй
Фансянь У
Э. Ходзуми Ф. У
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 4
         
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Александра Панова
Россия
Александра Панова
И. Хромачёва А. Панова

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Хромачёва и Панова не выполнили подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету их соперниц три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге AO-2026 Эри Ходзуми и Фансянь У сыграют с россиянкой Марией Козыревой и американкой Сабриной Сантамарией.

Календарь женского парного Australian Open - 2026
Сетка женского парного Australian Open - 2026
