Хромачёва и Панова не смогли выйти во второй круг Australian Open — 2026 в паре

Российские теннисистки Ирина Хромачёва и Александра Панова завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. В первом круге они потерпели поражение от дуэта Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Тайбэй) со счётом 1:6, 6:4, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Хромачёва и Панова не выполнили подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету их соперниц три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге AO-2026 Эри Ходзуми и Фансянь У сыграют с россиянкой Марией Козыревой и американкой Сабриной Сантамарией.