Хромачёва и Панова не смогли выйти во второй круг Australian Open — 2026 в паре
Российские теннисистки Ирина Хромачёва и Александра Панова завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. В первом круге они потерпели поражение от дуэта Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Тайбэй) со счётом 1:6, 6:4, 4:6.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
22 января 2026, четверг. 08:30 МСК
Эри Ходзуми
Фансянь У
Э. Ходзуми Ф. У
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
Ирина Хромачёва
Александра Панова
И. Хромачёва А. Панова
Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Хромачёва и Панова не выполнили подач навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету их соперниц три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге AO-2026 Эри Ходзуми и Фансянь У сыграют с россиянкой Марией Козыревой и американкой Сабриной Сантамарией.
