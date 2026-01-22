Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович оценил свой старт на Australian Open — 2026

Новак Джокович оценил свой старт на Australian Open — 2026
Новак Джокович
Комментарии

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу начала Открытого чемпионата Австралии — 2026 для себя. В первом круге он одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро (6:3, 6:2, 6:2), а во втором обыграл итальянца Франческо Маэстрелли (6:3, 6:2, 6:2).

«По сути, счёт был тем же, что и в первом круге, поэтому ощущения на корте во многом оказались похожими — в общем позитивными. В первом матче я подавал лучше. Было чувство, будто я играю на двух совершенно разных турнирах — днём и ночью, особенно из-за ветра, который, как мне кажется, в этом году дует сильнее, чем в любой мой предыдущий приезд в Австралию. К этому нужно адаптироваться, как и к сопернику с мощной подачей. Доволен тем, как двигаюсь и как бью по мячу», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Материалы по теме
«У меня ещё как минимум два года». Новак Джокович высказался о продолжении карьеры
«Я мало что о нём знал». Джокович — о Маэстрелли, которого обыграл во втором круге AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android