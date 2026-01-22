Новак Джокович оценил свой старт на Australian Open — 2026

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу начала Открытого чемпионата Австралии — 2026 для себя. В первом круге он одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро (6:3, 6:2, 6:2), а во втором обыграл итальянца Франческо Маэстрелли (6:3, 6:2, 6:2).

«По сути, счёт был тем же, что и в первом круге, поэтому ощущения на корте во многом оказались похожими — в общем позитивными. В первом матче я подавал лучше. Было чувство, будто я играю на двух совершенно разных турнирах — днём и ночью, особенно из-за ветра, который, как мне кажется, в этом году дует сильнее, чем в любой мой предыдущий приезд в Австралию. К этому нужно адаптироваться, как и к сопернику с мощной подачей. Доволен тем, как двигаюсь и как бью по мячу», — сказал Джокович на пресс-конференции.