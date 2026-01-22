Стэн Вавринка одержал волевую победу в пятисетовике во 2-м круге Australian Open — 2026
40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3) он одолел 198-ю ракетку мира из Франции Артюра Жа. Швейцарец провёл 49-й пятисетовик в карьере — это рекорд Открытой эры.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 08:05 МСК
198
Артюр Жа
А. Жа
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|5
|6 3
|
|6
|3
|7
|7 10
139
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Встреча длилась 4 часа 32 минуты. За это время Вавринка реализовал 4 брейк-пойнта из 13, выполнил 11 подач навылет и допустил три двойные ошибки. Жа сумел выполнить 13 эйсов, реализовать 4 брейк-пойнта из 14. Он также допустил шесть двойных ошибок.
В третьем круге турнира в Мельбурне Стэн Вавринка сразится с сильнейшим в матче между Витом Копривой (Чехия) и Тейлором Фрицем (США). Этот поединок проходит на момент написания новости.
