Стэн Вавринка одержал волевую победу в пятисетовике во 2-м круге Australian Open — 2026

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3) он одолел 198-ю ракетку мира из Франции Артюра Жа. Швейцарец провёл 49-й пятисетовик в карьере — это рекорд Открытой эры.

Встреча длилась 4 часа 32 минуты. За это время Вавринка реализовал 4 брейк-пойнта из 13, выполнил 11 подач навылет и допустил три двойные ошибки. Жа сумел выполнить 13 эйсов, реализовать 4 брейк-пойнта из 14. Он также допустил шесть двойных ошибок.

В третьем круге турнира в Мельбурне Стэн Вавринка сразится с сильнейшим в матче между Витом Копривой (Чехия) и Тейлором Фрицем (США). Этот поединок проходит на момент написания новости.