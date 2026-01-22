Скидки
Артюр Жа — Стэн Вавринка, результат матча 22 января 2026, счет 2:3, 2-й круг Australian Open — 2026

Стэн Вавринка одержал волевую победу в пятисетовике во 2-м круге Australian Open — 2026
Стэн Вавринка
Комментарии

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка победил во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3) он одолел 198-ю ракетку мира из Франции Артюра Жа. Швейцарец провёл 49-й пятисетовик в карьере — это рекорд Открытой эры.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 08:05 МСК
Артюр Жа
198
Франция
Артюр Жа
А. Жа
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 5 6 3
4 		6 3 7 7 10
             
Стэн Вавринка
139
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Встреча длилась 4 часа 32 минуты. За это время Вавринка реализовал 4 брейк-пойнта из 13, выполнил 11 подач навылет и допустил три двойные ошибки. Жа сумел выполнить 13 эйсов, реализовать 4 брейк-пойнта из 14. Он также допустил шесть двойных ошибок.

В третьем круге турнира в Мельбурне Стэн Вавринка сразится с сильнейшим в матче между Витом Копривой (Чехия) и Тейлором Фрицем (США). Этот поединок проходит на момент написания новости.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
«У меня ещё как минимум два года». Новак Джокович высказался о продолжении карьеры
