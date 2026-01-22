Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Денис Шаповалов — Марин Чилич, результат матча 22 января 2026, счет 0:3, 2-й круг Australian Open — 2026

Чилич уверенно обыграл Шаповалова и вышел в третий круг Australian Open — 2026
Комментарии

Чемпион US Open Марин Чилич (Хорватия) одержал победу во втором круга Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:4, 6:3, 6:2 он обыграл 23-ю ракетку мира канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:15 МСК
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 2
6 		6 6
             
Марин Чилич
70
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

Встреча длилась 2 часа 9 минут. За это время хорват реализовал 6 брейк-пойнтов из 12, выполнил пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок. Канадец сумел выполнить три эйса, реализовать два брейк-пойнта из шести. Он допустил семь двойных ошибок.

В третьем круге турнира в Мельбурне Марин Чилич выйдет на корт против сильнейшего в матче между Хауме Мунаром (Испания) и Каспером Руудом (Норвегия). Этот поединок состоится сегодня, 22 января.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Новак Джокович оценил свой старт на Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android