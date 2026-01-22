Чилич уверенно обыграл Шаповалова и вышел в третий круг Australian Open — 2026
Чемпион US Open Марин Чилич (Хорватия) одержал победу во втором круга Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:4, 6:3, 6:2 он обыграл 23-ю ракетку мира канадского теннисиста Дениса Шаповалова.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:15 МСК
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|2
|
|6
|6
70
Марин Чилич
М. Чилич
Встреча длилась 2 часа 9 минут. За это время хорват реализовал 6 брейк-пойнтов из 12, выполнил пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок. Канадец сумел выполнить три эйса, реализовать два брейк-пойнта из шести. Он допустил семь двойных ошибок.
В третьем круге турнира в Мельбурне Марин Чилич выйдет на корт против сильнейшего в матче между Хауме Мунаром (Испания) и Каспером Руудом (Норвегия). Этот поединок состоится сегодня, 22 января.
