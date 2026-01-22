Джокович: какой смысл выходить на корт, если ты не пытаешься стать лучше?

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о предсезонной подготовке. Каждый раз необходимо улучшать свой уровень, считает 24-кратный победитель ТБШ.

«Я всегда стараюсь работать осмысленно. У меня была более длинная предсезонка, как и в прошлом году. Когда есть больше времени, ты анализируешь свою игру и те аспекты, которые можно улучшить. А иначе какой в этом смысл? Какой смысл выходить на корт и соревноваться, если ты не пытаешься стать лучше, чем в предыдущем сезоне? Это тот настрой, которого я придерживаюсь. Он позволяет мне играть на высочайшем уровне в таком возрасте.

Рад, что работа, проделанная в предсезонке, уже приносит плоды. Турнир только начинается. Да, я не провёл ни одного подготовительного турнира, оттого и доволен тем, как сейчас играю, учитывая, что больше двух месяцев у меня не было официальных матчей. Пока всё позитивно, есть хорошие сигналы. Нужно продолжать в том же духе», — сказал Джокович на пресс-конференции.