Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: какой смысл выходить на корт, если ты не пытаешься стать лучше?

Джокович: какой смысл выходить на корт, если ты не пытаешься стать лучше?
Новак Джокович
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о предсезонной подготовке. Каждый раз необходимо улучшать свой уровень, считает 24-кратный победитель ТБШ.

«Я всегда стараюсь работать осмысленно. У меня была более длинная предсезонка, как и в прошлом году. Когда есть больше времени, ты анализируешь свою игру и те аспекты, которые можно улучшить. А иначе какой в этом смысл? Какой смысл выходить на корт и соревноваться, если ты не пытаешься стать лучше, чем в предыдущем сезоне? Это тот настрой, которого я придерживаюсь. Он позволяет мне играть на высочайшем уровне в таком возрасте.

Рад, что работа, проделанная в предсезонке, уже приносит плоды. Турнир только начинается. Да, я не провёл ни одного подготовительного турнира, оттого и доволен тем, как сейчас играю, учитывая, что больше двух месяцев у меня не было официальных матчей. Пока всё позитивно, есть хорошие сигналы. Нужно продолжать в том же духе», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Материалы по теме
Джокович: мой сын хотел быть на AO-2026. Он готов на что угодно, лишь бы не идти в школу
Новак Джокович оценил свой старт на Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android