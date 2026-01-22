Стефанос Циципас не смог выйти в третий круг Australian Open, проиграв на двух тай-брейках
Представитель Греции Стефанос Циципас уступил чешскому теннисисту Томашу Махачу в матче второго круга Australian Open — 2026. Счёт — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:10 МСК
24
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7 7
|7 7
|
|6
|6 5
|6 5
35
Стефанос Циципас
С. Циципас
Игра длилась 3 часа 8 минут. За это время Циципас выполнил 24 эйса, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Махач реализовал три брейк-пойнта из трёх, выполнил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок.
В 1/16 финала престижных соревнований в Мельбурне Томаш Махач сразится с итальянским теннисистом пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти, который ранее был сильнее своего соотечественника Лоренцо Сонего (6:3, 6:3, 6:4).
Комментарии
