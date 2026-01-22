Скидки
Теннис

Томаш Махач — Стефанос Циципас, результат матча 22 января 2026, счет 3:1, 2-й круг Australian Open — 2026

Стефанос Циципас не смог выйти в третий круг Australian Open, проиграв на двух тай-брейках
Стефанос Циципас


Представитель Греции Стефанос Циципас уступил чешскому теннисисту Томашу Махачу в матче второго круга Australian Open — 2026. Счёт — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:10 МСК
Томаш Махач
24
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 7 7 7 7
4 		6 6 5 6 5
             
Стефанос Циципас
35
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Игра длилась 3 часа 8 минут. За это время Циципас выполнил 24 эйса, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Махач реализовал три брейк-пойнта из трёх, выполнил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок.

В 1/16 финала престижных соревнований в Мельбурне Томаш Махач сразится с итальянским теннисистом пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти, который ранее был сильнее своего соотечественника Лоренцо Сонего (6:3, 6:3, 6:4).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
