Стэн Вавринка побил рекорд Роджера Федерера на ТБШ в своём последнем сезоне в карьере
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка проводит 49-й в карьере пятисетовый матч на «Шлемах». В эти минуты он играет во втором круге Australian Open — 2026 с французом Артюром Жа, 40-летний Вавринка перевёл матч в пятую партию.
Стэн Вавринка побил рекорд своего легендарного соотечественника, 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера, по количеству проведённых пятисетовиков на мэйджорах. У завершившего в 2021 году карьеру Федерера таких матчей было 48.
Текущий сезон-2026 станет последним в карьере Стэна Вавринки. В марте ему исполнится 41 год.
