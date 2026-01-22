Скидки
Теннис

Стэн Вавринка побил рекорд Роджера Федерера на ТБШ в своём последнем сезоне в карьере

Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка проводит 49-й в карьере пятисетовый матч на «Шлемах». В эти минуты он играет во втором круге Australian Open — 2026 с французом Артюром Жа, 40-летний Вавринка перевёл матч в пятую партию.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 08:05 МСК
Артюр Жа
198
Франция
Артюр Жа
А. Жа
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 5 6 3
4 		6 3 7 7 10
             
Стэн Вавринка
139
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Стэн Вавринка побил рекорд своего легендарного соотечественника, 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера, по количеству проведённых пятисетовиков на мэйджорах. У завершившего в 2021 году карьеру Федерера таких матчей было 48.

Текущий сезон-2026 станет последним в карьере Стэна Вавринки. В марте ему исполнится 41 год.

