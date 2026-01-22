Марин Чилич одержал 599-ю победу в карьере на уровне ATP

Хорватский теннисист, чемпион US Open-2014 Марин Чилич одержал 599-ю победу в своей карьере на уровне ATP. Он сравнялся по числу матчей хорватских игроков в Открытой эре с соотечественником Гораном Иванишевичем. Сегодня, 22 января, Чилич во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 оказался сильнее 23-й ракетки мира канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

Встреча Чилича и Шаповалова длилась 2 часа 9 минут. За это время хорват реализовал 6 брейк-пойнтов из 12, выполнил пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок.

В третьем круге турнира в Мельбурне Марин Чилич выйдет на корт против сильнейшего в матче между Хауме Мунаром (Испания) и Каспером Руудом (Норвегия). Этот поединок состоится сегодня, 22 января.