Марин Чилич одержал 599-ю победу в карьере на уровне ATP
Хорватский теннисист, чемпион US Open-2014 Марин Чилич одержал 599-ю победу в своей карьере на уровне ATP. Он сравнялся по числу матчей хорватских игроков в Открытой эре с соотечественником Гораном Иванишевичем. Сегодня, 22 января, Чилич во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 оказался сильнее 23-й ракетки мира канадского теннисиста Дениса Шаповалова.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:15 МСК
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|2
|
|6
|6
70
Марин Чилич
М. Чилич
Встреча Чилича и Шаповалова длилась 2 часа 9 минут. За это время хорват реализовал 6 брейк-пойнтов из 12, выполнил пять подач навылет и допустил пять двойных ошибок.
В третьем круге турнира в Мельбурне Марин Чилич выйдет на корт против сильнейшего в матче между Хауме Мунаром (Испания) и Каспером Руудом (Норвегия). Этот поединок состоится сегодня, 22 января.
