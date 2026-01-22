Скидки
«Мы родина иммигрантов». Мэдисон Киз оценила президентство Дональда Трампа

Чемпионка Australian Open — 2025, девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз оценила состояние США в период первого года президентства Дональда Трампа.

«Думаю, моя позиция довольно очевидна. Я надеюсь, что мы как страна сможем объединиться и вернуться к ценностям, которые, как мне кажется, делают нашу страну великой.

Я не сторонница разобщённости. Я думаю, что прелесть США в том, что мы плавильный котёл. Мы очень разнообразны. Мы родина иммигрантов. И я надеюсь, что мы сможем вернуться к этим ценностям», — сказала Киз на пресс-конференции на Australian Open.

Ранее на аналогичный вопрос о США при Трампе ответила третья ракетка мира Кори Гауфф.

Кори Гауфф ответила на вопрос о состоянии США в период президентства Дональда Трампа
