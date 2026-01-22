«Это может быть полезно». Новак Джокович объяснил значение команды для теннисиста

24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович высказался о значении команды вокруг игрока в теннисе. Персонал спортсмена помогает оценивать ситуацию не только на корте, но и за его пределами, говорит серб.

«Тебе всегда нужны как минимум одна-две пары глаз рядом с кортом, а лучше две-три. Таких людей, которые разбираются в теннисе, с разными опытом и взглядом, чтобы анализировать твою игру и игру соперника. Я очень хорошо знаю теннис, но часто, особенно в соревновательные недели, когда уровень стресса высок, эмоции уже не так подвластны, как в спокойные периоды. В подобные моменты приходится думать не только о теннисе и о том, как ты бьёшь форхенд.

Работа команды — это не только наблюдение со стороны за тем, как ты двигаешься, играешь, за техническими и биомеханическими аспектами. Это ещё и понимание твоего состояния, помощь в управлении эмоциями ежедневно. Всё выходит за рамки тенниса, ведь в нашем виде спорта больше факторов, потому что ты индивидуальный спортсмен. Никто не выйдет вместо тебя, если у тебя плохой день. Всё равно нужно находить решения. Тренерский штаб, физиотерапевт и команда по физподготовке существуют именно для того, чтобы дать тебе необходимую поддержку: помочь показывать максимум и находить выходы прямо по ходу матча, когда ты перегружен происходящим и не всегда можешь трезво оценивать ситуацию. Именно поэтому ты обращаешься к своей команде за подсказками и внешним взглядом. Это может быть очень полезно», — сказал Джокович на пресс-конференции.