Ига Швёнтек, AO-2026: результаты матчей 22 января, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 22 января, вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела второй матч на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Иги Швёнтек до титула.
Результаты Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:
- 1/64 финала: Ига Швёнтек — Юань Юэ (Китай) — 7:6 (7:5), 6:3;
- 1/32 финала: Ига Швёнтек — Мари Боузкова (Чехия) — 6:2, 6:3.
Следующий матч на Australian Open – 2026:
- 1/16 финала: Ига Швёнтек — Анна Калинская (Россия, 31).
Возможная сетка Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:
- 1/8 финала: Наоми Осака (Япония, 16);
- 1/4 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 5);
- полуфинал: Аманда Анисимова (США, 4);
- финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Комментарии