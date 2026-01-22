Ига Швёнтек, AO-2026: результаты матчей 22 января, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 22 января, вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела второй матч на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Иги Швёнтек до титула.

Результаты Иги Швёнтек на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Ига Швёнтек — Юань Юэ (Китай) — 7:6 (7:5), 6:3;

1/32 финала: Ига Швёнтек — Мари Боузкова (Чехия) — 6:2, 6:3.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/16 финала: Ига Швёнтек — Анна Калинская (Россия, 31).

Возможная сетка Иги Швёнтек на Australian Open — 2026: