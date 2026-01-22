Фриц обыграл Коприву и вышел в третий круг Australian Open — 2026
Поделиться
Американский теннисист девятая ракетка мира Тейлор Фриц одержал победу в матче с чешским теннисистом Витом Копривой (101-й номер рейтинга). Счёт — 6:1, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу американца.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:00 МСК
101
Вит Коприва
В. Коприва
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6 4
|
|6
|7 7
9
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Матч длился 1 час 59 минут. За это время Фриц выполнил 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Коприва реализовал один брейк-пойнт из трёх, выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки.
В третьем круге американец Тейлор Фриц сыграет с итальянским теннисистом пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти, который ранее был сильнее своего соотечественника Лоренцо Сонего (6:3, 6:3, 6:4).
Материалы по теме
Комментарии
- 22 января 2026
-
13:05
-
13:03
-
12:40
-
12:21
-
12:20
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:53
-
11:40
-
11:32
-
11:23
-
11:01
-
11:00
-
10:44
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:45
-
09:37
-
09:36
-
09:29
-
09:22
-
09:16
-
09:02
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:10
-
07:49