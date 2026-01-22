Скидки
Вит Коприва — Тейлор Фриц, результат матча 22 января 2026, счет 0:3, 2-й круг Australian Open — 2026

Фриц обыграл Коприву и вышел в третий круг Australian Open — 2026
Тейлор Фриц
Комментарии

Американский теннисист девятая ракетка мира Тейлор Фриц одержал победу в матче с чешским теннисистом Витом Копривой (101-й номер рейтинга). Счёт — 6:1, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу американца.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:00 МСК
Вит Коприва
101
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 6 4
6 		6 7 7
             
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч длился 1 час 59 минут. За это время Фриц выполнил 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Коприва реализовал один брейк-пойнт из трёх, выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки.

В третьем круге американец Тейлор Фриц сыграет с итальянским теннисистом пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти, который ранее был сильнее своего соотечественника Лоренцо Сонего (6:3, 6:3, 6:4).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
