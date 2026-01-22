Фриц обыграл Коприву и вышел в третий круг Australian Open — 2026

Американский теннисист девятая ракетка мира Тейлор Фриц одержал победу в матче с чешским теннисистом Витом Копривой (101-й номер рейтинга). Счёт — 6:1, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу американца.

Матч длился 1 час 59 минут. За это время Фриц выполнил 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Коприва реализовал один брейк-пойнт из трёх, выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки.

В третьем круге американец Тейлор Фриц сыграет с итальянским теннисистом пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти, который ранее был сильнее своего соотечественника Лоренцо Сонего (6:3, 6:3, 6:4).