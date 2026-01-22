Арина Соболенко стала амбассадором модного дома Gucci

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором известного итальянского дома моды Gucci.

«Добро пожаловать в семью Gucci, Арина», — написали в пресс-службе компании в соцсетях.

Фото: Соцсети Gucci

Gucci является одним из самых дорогих брендов в мире. Помимо Соболенко, контракт с Gucci среди теннисистов имеет четырёхкратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

На проходящем ныне Australian Open — 2026 Арина Соболенко вышла в третий круг. За выход в 1/8 финала она поборется с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.