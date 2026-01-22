Скидки
Теннис

Арина Соболенко стала амбассадором модного дома Gucci

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором известного итальянского дома моды Gucci.

«Добро пожаловать в семью Gucci, Арина», — написали в пресс-службе компании в соцсетях.

Фото: Соцсети Gucci

Gucci является одним из самых дорогих брендов в мире. Помимо Соболенко, контракт с Gucci среди теннисистов имеет четырёхкратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

На проходящем ныне Australian Open — 2026 Арина Соболенко вышла в третий круг. За выход в 1/8 финала она поборется с представительницей Австрии Анастасией Потаповой.

Комментарии
