Джеймс Дакворт — Янник Синнер, результат матча 22 января 2026, счет 0:3, 2-й круг Australian Open — 2026

Янник Синнер без проблем вышел в третий круг Australian Open — 2026
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер переиграл австралийца Джеймса Дакворта (88-я строчка рейтинга) в матче второго круга Australian Open — 2026. Счёт — 6:1, 6:4, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:15 МСК
Джеймс Дакворт
88
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 2
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч длился 1 час 48 минут. За это время итальянский теннисист выполнил 16 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Австралиец не реализовал четыре брейк-пойнта, допустил четыре двойные ошибки, но выполнил девять эйсов.

В третьем круге Янник Синнер сыграет с американским теннисистом Элиотом Спиццирри (85-й номер рейтинга), который на старте турнира одолел бразильского спортсмена Жоао Фонсеку.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Комментарии
