Янник Синнер без проблем вышел в третий круг Australian Open — 2026

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер переиграл австралийца Джеймса Дакворта (88-я строчка рейтинга) в матче второго круга Australian Open — 2026. Счёт — 6:1, 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 48 минут. За это время итальянский теннисист выполнил 16 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Австралиец не реализовал четыре брейк-пойнта, допустил четыре двойные ошибки, но выполнил девять эйсов.

В третьем круге Янник Синнер сыграет с американским теннисистом Элиотом Спиццирри (85-й номер рейтинга), который на старте турнира одолел бразильского спортсмена Жоао Фонсеку.