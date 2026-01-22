Янник Синнер без проблем вышел в третий круг Australian Open — 2026
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер переиграл австралийца Джеймса Дакворта (88-я строчка рейтинга) в матче второго круга Australian Open — 2026. Счёт — 6:1, 6:4, 6:2.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:15 МСК
88
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Матч длился 1 час 48 минут. За это время итальянский теннисист выполнил 16 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Австралиец не реализовал четыре брейк-пойнта, допустил четыре двойные ошибки, но выполнил девять эйсов.
В третьем круге Янник Синнер сыграет с американским теннисистом Элиотом Спиццирри (85-й номер рейтинга), который на старте турнира одолел бразильского спортсмена Жоао Фонсеку.
