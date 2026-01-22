Скидки
Наоми Осака — Сорана Кырстя, результат матча 22 января 2026, счет 2:1, 2 круг Australian Open 2026

Наоми Осака пробилась в третий круг Australian Open — 2026, победив Кырстю
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в третий круг Australian Open — 2026. Во втором раунде она одержала победу над румынкой Сораной Кырстей (41-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:10 МСК
Наоми Осака
17
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Сорана Кырстя
41
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Осака выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кырсти один эйс, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака поборется с Мэддисон Инглис из Австралии.

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
