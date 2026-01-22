Скидки
Теннис Новости

Стала известна реакция Джоковича на победы Вавринки и Чилича на AO-2026

Комментарии

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович на сербском языке отреагировал на победы Стэна Вавринки и Марина Чилича в матчах второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026. Ранее швейцарец (40 лет) обыграл в пятисетовике француза Артюра Жа, а хорват (37 лет) одолел канадца Дениса Шаповалова. Ранее 38-летний Джокович переиграл Франческо Маэстрелли.

«Без старца нема ударца (без старика нет удара)», — написал Джокович в социальных сетях.

Сегодня, 22 января, 40-летний Стэн Вавринка провёл 49-й пятисетовик в карьере — это рекорд Открытой эры. В свою очередь, Марин Чилич одержал 599-ю победу на турнирах АТР.

Комментарии
