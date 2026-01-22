Осака и Кырстя повздорили после очного матча на Australian Open по поводу поведения японки

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака и 41-й номер рейтинга WTA румынка Сорана Кырстя вступили в небольшую словесную перепалку после очного матча в рамках второго круга Australian Open — 2026. Осака победила со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Фото: Кадр из трансляции

После холодного рукопожатия Осака начала что-то спрашивать у Кырсти, которая затем экспрессивно ответила японке. По ходу матча Кырстя жаловалась на поведение Осаки, которая, по её мнению, разговаривала сама с собой между первой и второй подачами.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака поборется с Мэддисон Инглис из Австралии.