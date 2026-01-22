Осака и Кырстя повздорили после очного матча на Australian Open по поводу поведения японки
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака и 41-й номер рейтинга WTA румынка Сорана Кырстя вступили в небольшую словесную перепалку после очного матча в рамках второго круга Australian Open — 2026. Осака победила со счётом 6:3, 4:6, 6:2.
Фото: Кадр из трансляции
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:10 МСК
17
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
41
Сорана Кырстя
С. Кырстя
После холодного рукопожатия Осака начала что-то спрашивать у Кырсти, которая затем экспрессивно ответила японке. По ходу матча Кырстя жаловалась на поведение Осаки, которая, по её мнению, разговаривала сама с собой между первой и второй подачами.
За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака поборется с Мэддисон Инглис из Австралии.
Комментарии
- 22 января 2026
-
14:53
-
14:49
-
14:47
-
14:19
-
14:18
-
14:06
-
14:01
-
13:55
-
13:46
-
13:29
-
13:23
-
13:05
-
13:03
-
12:40
-
12:21
-
12:20
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:53
-
11:40
-
11:32
-
11:23
-
11:01
-
11:00
-
10:44
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:45
-
09:37