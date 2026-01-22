Скидки
Джокович не потерпел ни одного поражения в матчах с квалифаерами и лаки-лузерами на ТБШ

Новак Джокович
Титулованный сербский теннисист Новак Джокович имеет 100%-ю статистику в матчах с квалифаерами и лаки-лузерами на ТБШ. Он одержал 37 побед и не пока не потерпел ни одного поражения. Джокович также имеет наивысшее количество побед над игроками с подобными статусами в Открытой эре.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Новак одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро (6:3, 6:2, 6:2), а в cледующем раунде обыграл итальянца Франческо Маэстрелли (6:3, 6:2, 6:2).

В 1/16 финала престижных соревнований в Мельбурне Новак Джокович сразится с 75-й ракеткой мира из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

