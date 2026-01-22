«Могла бы сказать об этом во время матча». Наоми Осака высказалась о конфликте с Кырстей
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о конфликте с румынкой Сораной Кырстей после очного матча в рамках второго круга Australian Open — 2026. Осака победила со счётом 6:3, 4:6, 6:2.
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:10 МСК
17
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
41
Сорана Кырстя
С. Кырстя
«Видимо, она разозлилась из-за моих «камонов». Ну и ладно. Думаю, я играла хорошо, но допустила много невынужденных ошибок. Она отличная теннисистка. По-моему, это был её последний Australian Open. Окей, жаль, что она разозлилась. Могла бы сказать мне об этом во время матча», — сказала Осака в послематчевом интервью.
35-летняя Сорана Кырстя завершит карьеру по итогам текущего сезона-2026.
