«Могла бы сказать об этом во время матча». Наоми Осака высказалась о конфликте с Кырстей

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о конфликте с румынкой Сораной Кырстей после очного матча в рамках второго круга Australian Open — 2026. Осака победила со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

«Видимо, она разозлилась из-за моих «камонов». Ну и ладно. Думаю, я играла хорошо, но допустила много невынужденных ошибок. Она отличная теннисистка. По-моему, это был её последний Australian Open. Окей, жаль, что она разозлилась. Могла бы сказать мне об этом во время матча», — сказала Осака в послематчевом интервью.

35-летняя Сорана Кырстя завершит карьеру по итогам текущего сезона-2026.