Главная Теннис Новости

26-летнюю россиянку отстранили в рамках борьбы с коррупцией в теннисе
26-летняя российская теннисистка Алана Туаева получила временное отстранение в рамках борьбы с коррупцией в теннисе. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Михал Самульски. Россиянка, исходя из данных на официальном сайте WTA, не имеет очков для попадания в мировой рейтинг.

Санкции за нарушения также получила 22-летняя сербская теннисистка Никол Палечек. Вместе с ними отстранены и официальные лица: Марко Ристич (Сербия), Зсолт Багоси и Тамаш Тарнай (оба — Венгрия).

Ранее Новак Джокович объявил о выходе из Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA). У спортсмена появились вопросы по поводу прозрачности деятельности организации.

