Рыбакина — Грачёва: Елена выиграла первый сет во втором круге Australian Open — 2026
В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и французской теннисисткой Варварой Грачёвой, занимающей в рейтинге WTA 77-ю строчку.
Первый сет матча остался за Рыбакиной со счётом 7:5. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 13:25 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
77
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Рыбакиной. Она выиграла у Грачёвой в Санкт-Петербурге-2022, на харде в зале (6:2, 6:1), и в Индиан-Уэллсе-2023, уже на харде на открытом воздухе (6:3, 6:0).
Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются итальянец Янник Синнер и представительница США Мэдисон Киз.
