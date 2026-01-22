«Карлос Надаль!» Забавная реакция Алькараса на то, что болельщик сравнил его с Надалем

Во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 с участием Карлоса Алькараса и Янника Ханфмана один из зрителей на трибунах сравнил испанца с его титулованным предшественником Рафаэлем Надалем. Фанат выкрикнул: «Карлос Надаль!» чем вызвал улыбку на лице Алькараса и присутствующих.

Фото: кадр из трансляции

Алькарас обыграл Ханфмана со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. В третьем круге престижных соревнований в Мельбурне испанский теннисист сыграет с представителем Франции 37-й ракеткой мира Корентеном Муте. Ранее француз был сильнее квалифаера из США Майкла Чжэна. Счёт — 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 ( на отказе соперника).