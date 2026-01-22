Скидки
Теннис

«Карлос Надаль!» Забавная реакция Алькараса на то, что болельщик сравнил его с Надалем

«Карлос Надаль!» Забавная реакция Алькараса на то, что болельщик сравнил его с Надалем
Во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 с участием Карлоса Алькараса и Янника Ханфмана один из зрителей на трибунах сравнил испанца с его титулованным предшественником Рафаэлем Надалем. Фанат выкрикнул: «Карлос Надаль!» чем вызвал улыбку на лице Алькараса и присутствующих.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Алькарас обыграл Ханфмана со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. В третьем круге престижных соревнований в Мельбурне испанский теннисист сыграет с представителем Франции 37-й ракеткой мира Корентеном Муте. Ранее француз был сильнее квалифаера из США Майкла Чжэна. Счёт — 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 ( на отказе соперника).

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 4 		3 2
             
Янник Ханфман
102
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
