«Карлос Надаль!» Забавная реакция Алькараса на то, что болельщик сравнил его с Надалем
Во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 с участием Карлоса Алькараса и Янника Ханфмана один из зрителей на трибунах сравнил испанца с его титулованным предшественником Рафаэлем Надалем. Фанат выкрикнул: «Карлос Надаль!» чем вызвал улыбку на лице Алькараса и присутствующих.
Фото: кадр из трансляции
Фото: кадр из трансляции
Алькарас обыграл Ханфмана со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. В третьем круге престижных соревнований в Мельбурне испанский теннисист сыграет с представителем Франции 37-й ракеткой мира Корентеном Муте. Ранее француз был сильнее квалифаера из США Майкла Чжэна. Счёт — 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 ( на отказе соперника).
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|2
102
Янник Ханфман
Я. Ханфман
