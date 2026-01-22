Скидки
Елена Рыбакина — Варвара Грачёва, результат матча 22 января 2026, счет 2:0, 2 круг Australian Open 2026

Елена Рыбакина обыграла Варвару Грачёву во втором круге Australian Open — 2026
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open — 2026. Во втором раунде она одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачёвой (77-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 13:25 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Варвара Грачёва
77
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Рыбакина выполнила пять подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Грачёвой три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Рыбакина поборется с Терезой Валентовой из Чехии.

