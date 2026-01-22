Елена Рыбакина обыграла Варвару Грачёву во втором круге Australian Open — 2026

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open — 2026. Во втором раунде она одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачёвой (77-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Рыбакина выполнила пять подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Грачёвой три эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Рыбакина поборется с Терезой Валентовой из Чехии.