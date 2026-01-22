126-я ракетка мира Бартунькова сенсационно вышла в третий круг AO-2026, обыграв Бенчич
126-я ракетка мира чешская теннисистка Никола Бартунькова вышла в третий круг Australian Open — 2026. Во втором раунде она сенсационно обыграла 10-ю ракетку миру швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 0:6, 6:4.
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 12:35 МСК
126
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|6
|
|6
|4
10
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Матч продолжался 2 часа 13 минут. За это время Бартунькова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бенчич два эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Бартунькова сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (21-я сеяная). Отметим, что чешка прошла в основную сетку AO-2026 через квалификацию.
