126-я ракетка мира Бартунькова сенсационно вышла в третий круг AO-2026, обыграв Бенчич

126-я ракетка мира чешская теннисистка Никола Бартунькова вышла в третий круг Australian Open — 2026. Во втором раунде она сенсационно обыграла 10-ю ракетку миру швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 0:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 13 минут. За это время Бартунькова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бенчич два эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Бартунькова сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (21-я сеяная). Отметим, что чешка прошла в основную сетку AO-2026 через квалификацию.