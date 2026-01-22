Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

126-я ракетка мира Бартунькова сенсационно вышла в третий круг AO-2026, обыграв Бенчич

126-я ракетка мира Бартунькова сенсационно вышла в третий круг AO-2026, обыграв Бенчич
Комментарии

126-я ракетка мира чешская теннисистка Никола Бартунькова вышла в третий круг Australian Open — 2026. Во втором раунде она сенсационно обыграла 10-ю ракетку миру швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 0:6, 6:4.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 12:35 МСК
Никола Бартунькова
126
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
3 		6 4
         
Белинда Бенчич
10
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Матч продолжался 2 часа 13 минут. За это время Бартунькова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бенчич два эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Бартунькова сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (21-я сеяная). Отметим, что чешка прошла в основную сетку AO-2026 через квалификацию.

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
Материалы по теме
Рыбакина — в 3-м круге AO! Синнер, Джокович и Хачанов уже победили. LIVE!
Live
Рыбакина — в 3-м круге AO! Синнер, Джокович и Хачанов уже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android