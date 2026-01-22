Каспер Рууд обыграл Хауме Мунара во втором круге Australian Open — 2026
Представитель Норвегии 13-я ракетка мира Каспер Рууд одержал победу над испанским теннисистом Хауме Мунаром (39-я строчка рейтинга) в матче второго круга Australian Open — 2026. Счёт — 6:3, 7:5, 6:4.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 13:30 МСК
39
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|4
|
|7
|6
13
Каспер Рууд
К. Рууд
Матч длился 2 часа 27 минут. За это время норвежский теннисист выполнил пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Испанец допустил четыре двойные ошибки, не смог реализовать два брейк-пойнта и выполнил пять эйсов.
В третьем круге Каспер Рууд сразится с 37-летним хорватским теннисистом Марином Чиличем, который одолел 21-го сеяного канадца Дениса Шаповалова (6:4, 6:3, 6:2).
