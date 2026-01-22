Каспер Рууд обыграл Хауме Мунара во втором круге Australian Open — 2026

Представитель Норвегии 13-я ракетка мира Каспер Рууд одержал победу над испанским теннисистом Хауме Мунаром (39-я строчка рейтинга) в матче второго круга Australian Open — 2026. Счёт — 6:3, 7:5, 6:4.

Матч длился 2 часа 27 минут. За это время норвежский теннисист выполнил пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Испанец допустил четыре двойные ошибки, не смог реализовать два брейк-пойнта и выполнил пять эйсов.

В третьем круге Каспер Рууд сразится с 37-летним хорватским теннисистом Марином Чиличем, который одолел 21-го сеяного канадца Дениса Шаповалова (6:4, 6:3, 6:2).