Фото: Карлос Алькарас почтил память жертв ж/д катастроф в Испании

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас написал на камере после матча второго круга с немецким теннисистом Янником Ханфманом слова поддержки жертвам и пострадавшим в результате железнодорожных аварий в Кордове и Каталонии. Напомним, 18 января в провинции Кордова в результате столкновения двух поездов погибло по меньшей мере 39 человек, более 150 получили ранения. 21 января под Барселоной пригородный поезд врезался в подпорную стену. Там погиб машинист, ещё 37 человек пострадали.

«Много сил из-за происходящего в Испании», — написал Алькарас.

Фото: кадр из трансляции

Алькарас обыграл Ханфмана со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. В третьем круге престижных соревнований в Мельбурне испанский теннисист сыграет с представителем Франции 37-й ракеткой мира Корентеном Муте. Ранее француз был сильнее квалифаера из США Майкла Чжэна. Счёт — 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 (на отказе соперника).