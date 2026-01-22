Елена Рыбакина, AO-2026: результаты матчей 22 января, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 20 января, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела стартовый матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Елены Рыбакиной до титула.

Результаты Елены Рыбакиной на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Елена Рыбакина — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:3;

1/32 финала: Елена Рыбакина — Варвара Грачёва (Франция) — 7:5, 6:2.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/16 финала: Елена Рыбакина — Тереза Валентова (Чехия).

Возможная сетка на Australian Open — 2026: