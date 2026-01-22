Скидки
Елена Рыбакина, AO-2026: результаты матчей 22 января, следующий соперник, путь до титула
Сегодня, 20 января, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела стартовый матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Елены Рыбакиной до титула.

Результаты Елены Рыбакиной на Australian Open — 2026:

  • 1/64 финала: Елена Рыбакина — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:3;
  • 1/32 финала: Елена Рыбакина — Варвара Грачёва (Франция) — 7:5, 6:2.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

  • 1/16 финала: Елена Рыбакина — Тереза Валентова (Чехия).

Возможная сетка на Australian Open — 2026:

  • 1/8 финала: Элисе Мертенс (Бельгия, 21) — Никола Бартунькова (Чехия, Q);
  • 1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2);
  • 1/2 финала: Аманда Анисимова (США, 4);
  • финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).
Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
