Теннис

«Завидую белой завистью». Кузнецова отреагировала на контракт Соболенко с Gucci
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова прокомментировала новость о том, что четырёхкратная чемпионка ТБШ, лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором известного итальянского дома моды Gucci.

«Вау, вау, вау, как круто! Завидую белой завистью – Арина после контракта с Emirates теперь ещё и лицо Gucci. Российским и белорусским спортсменам сейчас непросто даются рекламные контракты. После Марии Шараповой Арина, наверное, первая с постсоветского пространства на таком уровне, поэтому очень радостно за неё. Поздравляю с такой высокой планкой», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

