Теннис

Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты пятого игрового дня

В ночь с 21 на 22 января состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Второй круг. Частичные результаты 22 января:

  • Оксана Селехметьева (Россия) — Паула Бадоса (Испания, 25) — 6:4, 6:4;
  • Эшлин Крюгер (США) — Мэдисон Киз (США, 9) — 1:6, 5:7;
  • Джессика Пегула (США, 6) — Маккартни Кесслер (США) — 6:0, 6:2;
  • Анна Калинская (Россия, 31) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:3, 6:3;
  • Катержина Синякова (Чехия) — Аманда Анисимова (США, 4) — 1:6, 4:6;
  • Никола Бартунькова (Чехия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — 6:3, 0:6, 6:4;
  • Мари Боузкова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 2:6, 3:6;
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Варвара Грачёва (Франция) — 7:5, 6:2.
Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
