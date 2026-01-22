Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты пятого игрового дня

В ночь с 21 на 22 января состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Второй круг. Частичные результаты 22 января: