Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты пятого игрового дня

Сегодня, 22 января, состоялись очередные матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами пятого игрового дня.
Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026, второй круг. Результаты на 22 января (частично):
Карен Хачанов (Россия, 15) — Нишеш Басаваредди (США, Q) — 6:1, 6:4, 6:3;
Якуб Меншик (Чехия) — Рафаэль Ходар (Испания) — 6:2, 6:4, 6:4;
Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 6:3, 6:4;
Бен Шелтон (США, 8) — Дэйн Суини (Австралия, Q) — 6:3, 6:2, 6:2;
Итан Куинн (США) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:1;
Франческо Маэстрелли (Италия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 3:6, 2:6, 2:6;
Марин Чилич (Хорватия) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 6:3, 6:2;
Томаш Махач (Чехия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5);
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Артюр Жа (Франция, Q) — 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3);
Вит Коприва (Чехия) — Тейлор Фриц (США, 9) — 1:6, 4:6, 6:7 (5:7);
Джеймс Дакворт (Австралия, WC) — Янник Синнер (Италия, 2) — 1:6, 4:6, 2:6;
Хауме Мунар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 13) — 3:6, 5:7, 4:6.