«Старческий маразм?!» Турсунов — о неожиданном выходе Чилича в третий круг Australian Open

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на победу экс третьей ракетки мира 37-летнего хорвата Марина Чилича над 26-летним канадцем Денисом Шаповаловым во втором круге Australian Open — 2026.

«Чилич в шаге от победы на Шаповаловым. Старческий маразм?! Ждём микст с Верой Звонарёвой, которая сегодня обыграла внучек в паре! (Шутка, если что. Мужик красавчик. Это более чем удивительный результат, учитывая возраст и соперника.)», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

В третьем круге AO-2026 Марин Чилич сыграет с 13-й ракеткой мира Каспером Руудом из Норвегии.