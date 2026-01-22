Скидки
«Старческий маразм?!» Турсунов — о неожиданном выходе Чилича в третий круг Australian Open

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на победу экс третьей ракетки мира 37-летнего хорвата Марина Чилича над 26-летним канадцем Денисом Шаповаловым во втором круге Australian Open — 2026.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:15 МСК
Денис Шаповалов
23
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 2
6 		6 6
             
Марин Чилич
70
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

«Чилич в шаге от победы на Шаповаловым. Старческий маразм?! Ждём микст с Верой Звонарёвой, которая сегодня обыграла внучек в паре! (Шутка, если что. Мужик красавчик. Это более чем удивительный результат, учитывая возраст и соперника.)», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

В третьем круге AO-2026 Марин Чилич сыграет с 13-й ракеткой мира Каспером Руудом из Норвегии.

