«Старческий маразм?!» Турсунов — о неожиданном выходе Чилича в третий круг Australian Open
Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на победу экс третьей ракетки мира 37-летнего хорвата Марина Чилича над 26-летним канадцем Денисом Шаповаловым во втором круге Australian Open — 2026.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:15 МСК
23
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|2
|
|6
|6
70
Марин Чилич
М. Чилич
«Чилич в шаге от победы на Шаповаловым. Старческий маразм?! Ждём микст с Верой Звонарёвой, которая сегодня обыграла внучек в паре! (Шутка, если что. Мужик красавчик. Это более чем удивительный результат, учитывая возраст и соперника.)», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.
В третьем круге AO-2026 Марин Чилич сыграет с 13-й ракеткой мира Каспером Руудом из Норвегии.
