Теннис

«Пойду выпью пива, я заслужил». 40-летний Вавринка — о выходе в третий круг AO-2026

«Пойду выпью пива, я заслужил». 40-летний Вавринка — о выходе в третий круг AO-2026
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал выход в третий круг Australian Open — 2026.

«Это мой последний Australian Open, поэтому я стараюсь продержаться как можно дольше. Я всегда буду бороться, всегда буду выкладываться на корте на все сто, всегда буду стараться изо всех сил, отдавать всё. Не знаю, как я буду восстанавливаться, но я очень счастлив… может быть, я пойду выпью пива, я его заслужил», — приводит слова Вавринки сайт Australian Open.

В третьем круге AO-2026 Вавринка сыграет с американским теннисистом Тейлором Фрицем.

Комментарии
