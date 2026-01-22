Кырстя — о перепалке с Осакой: не думаю, что это главное сегодня. Не буду об этом говорить

41-я ракетка мира из Румынии Сорана Кырстя раздражённо восприняла на пресс-конференции вопросы о словесной перепалке с японкой Наоми Осакой после поражения от неё во втором круге последнего для себя Australian Open – 2026. Сорана завершит карьеру в 2026 году.

«Мы просто немного поболтали. Ничего особенного. Я не думаю, что это главное после сегодняшнего матча. Матч был хороший, ближе к концу она была сильнее меня. И да, она заслужила победу. Это всё, что я скажу.

Я не буду больше об этом говорить. Это мой последний Australian Open, я играю уже 20 лет. Мне кажется, что сейчас происходит нечто большее, чем просто пятисекундная дискуссия в конце нашего поединка.

Была ли возможность поговорить с Наоми после матча? Неужели это самая главная часть сегодняшнего дня? Здесь нет никакой драмы – просто два игрока, которые давно в туре, обменялись парой фраз в течение пяти секунд. Это между нами. Опять же, это мой последний матч на Australian Open. Я бы хотела остановиться на этом», — сказала Кырстя на послематчевой пресс-конференции.