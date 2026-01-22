Скидки
«Мои фразы были неуважительными». Наоми Осака — о конфликтной ситуации с Кырстей

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака извинилась за свои слова на корте перед румынкой Сораной Кырстей, с которой у неё сложилась конфликтная ситуация во время матча второго круга Australian Open — 2026. Осака победила со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:10 МСК
Наоми Осака
17
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Сорана Кырстя
41
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Кырстя не оценила громких криков Наоми во время встречи и высказала ей претензию у сетки. В интервью на корте Осака язвительно заявила: «Что потребовалось, чтобы её обыграть? Видимо, много «камонов», из-за которых она так разозлилась».

– Если честно, я никогда раньше не была в такой ситуации. Не знаю, нужно ли было оставить это на корте и говорить дальше: «Привет, как дела?». Я немного в растерянности, но понимаю, что эмоции у неё были очень сильные. Ещё я хочу извиниться. Думаю, первые несколько фраз, которые я произнесла на корте, были неуважительными. Мне не нравится проявлять неуважение к людям. Это не в моём стиле. Если она захочет поговорить об этом, я готова. Когда я настраиваю себя, в моей голове нет мысли: «Окей, а теперь я отвлеку другого человека». Это чисто для меня.

— Вы имеете в виду интервью на корте или когда вы разговаривали с ней?
— Я её не видела. Я имела в виду своё интервью на корте, которое, как мне кажется, я могла бы провести гораздо лучше, — сказала Осака на пресс-конференции.

