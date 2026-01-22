«Старалась оставаться в моменте». Рыбакина — о победе над Грачёвой на Australian Open

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над представительницей Франции Варварой Грачёвой (77-й номер рейтинга) во втором круге Australian Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.
— Всегда особенное чувство возвращаться сюда, в Мельбурн. Атмосфера всегда потрясающая. Спасибо вам, что остались так поздно. Сегодня было немного сложно. Долгий день. Погода так сильно изменилась. Тяжёлый матч. Я очень рада пройти ещё один круг.
— Она играла отлично. Она вела с брейком, почти с двумя брейками. Что ты сделала, чтобы отыграться в первом сете и выиграть матч?
— Было тяжело… Изменение условий, подача не шла так, как в предыдущем матче. Старалась оставаться в моменте. Не торопиться слишком. Просто рада, что в итоге всё сложилось в мою пользу, — сказала Рыбакина в интервью на корте.
