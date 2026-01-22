Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Старалась оставаться в моменте». Рыбакина — о победе над Грачёвой на Australian Open

«Старалась оставаться в моменте». Рыбакина — о победе над Грачёвой на Australian Open
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над представительницей Франции Варварой Грачёвой (77-й номер рейтинга) во втором круге Australian Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 13:25 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Варвара Грачёва
77
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

— Всегда особенное чувство возвращаться сюда, в Мельбурн. Атмосфера всегда потрясающая. Спасибо вам, что остались так поздно. Сегодня было немного сложно. Долгий день. Погода так сильно изменилась. Тяжёлый матч. Я очень рада пройти ещё один круг.

— Она играла отлично. Она вела с брейком, почти с двумя брейками. Что ты сделала, чтобы отыграться в первом сете и выиграть матч?
— Было тяжело… Изменение условий, подача не шла так, как в предыдущем матче. Старалась оставаться в моменте. Не торопиться слишком. Просто рада, что в итоге всё сложилось в мою пользу, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Материалы по теме
Рыбакина победила в битве экс-россиянок. А Джокович и Синнер не заметили соперников на АО
Рыбакина победила в битве экс-россиянок. А Джокович и Синнер не заметили соперников на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android