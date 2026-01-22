«Просто пытаюсь развлечь людей». Алькарас — об ответственности за популяризацию тенниса

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что не чувствует большой ответственности за развитие тенниса как его главный амбассадор.

– Будучи первой ракеткой мира и одним из самых известных теннисистов, чувствуешь ли ты ответственность как посол этого вида спорта? Необходимость развивать его так, как это делали Федерер, Надаль и Джокович…

– Не совсем. Я не думаю об этом. Но, очевидно, в то же время, своей игрой я просто пытаюсь развлечь людей, пытаюсь привлечь их к просмотру тенниса. Отчасти это так… Я не думаю, что должен быть лучшим представителем тенниса. Я просто выхожу на корт и занимаюсь любимым делом. Просто играю в теннис. Это лучший способ стать хорошим послом. Главное – любить то, что ты делаешь, и наслаждаться каждой секундой, когда выходишь на корт. Я думаю, это всё. Это всё, что у меня на уме, — сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в третий круг Australian Open — 2026.