Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Просто пытаюсь развлечь людей». Алькарас — об ответственности за популяризацию тенниса

«Просто пытаюсь развлечь людей». Алькарас — об ответственности за популяризацию тенниса
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что не чувствует большой ответственности за развитие тенниса как его главный амбассадор.

– Будучи первой ракеткой мира и одним из самых известных теннисистов, чувствуешь ли ты ответственность как посол этого вида спорта? Необходимость развивать его так, как это делали Федерер, Надаль и Джокович…
– Не совсем. Я не думаю об этом. Но, очевидно, в то же время, своей игрой я просто пытаюсь развлечь людей, пытаюсь привлечь их к просмотру тенниса. Отчасти это так… Я не думаю, что должен быть лучшим представителем тенниса. Я просто выхожу на корт и занимаюсь любимым делом. Просто играю в теннис. Это лучший способ стать хорошим послом. Главное – любить то, что ты делаешь, и наслаждаться каждой секундой, когда выходишь на корт. Я думаю, это всё. Это всё, что у меня на уме, — сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в третий круг Australian Open — 2026.

Материалы по теме
Карлос Алькарас, AO-2026: результаты матчей 21 января, следующий соперник, путь до титула
Материалы по теме
«Все могут победить Синнера и Алькараса в конкретный день». Медведев — после старта на AO
«Все могут победить Синнера и Алькараса в конкретный день». Медведев — после старта на AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android