Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня
В ночь с 22 на 23 января пройдут матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными поединками шестого игрового дня соревнований.
Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Третий круг. Частичное расписание на 23 января (время московское):
- 3:30 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Потапова (Австрия);
- 5:00 - Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан);
- 6:00 — Кори Гауфф (США, 3) — Хейли Баптист (США);
- 9:00 — Ива Йович (США, 29) — Жасмин Паолини (Италия, 7);
- 11:00 — Элина Свитолина (Украина, 12) — Диана Шнайдер (Россия, 23);
- 13:00 — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мирра Андреева (Россия, 8).
