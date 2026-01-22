Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня

В ночь с 22 на 23 января пройдут матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными поединками шестого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Третий круг. Частичное расписание на 23 января (время московское):