«В Чехии новая звёздочка». Светлана Кузнецова — о сенсационном поражении Бенчич на AO

Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на неожиданное поражение олимпийской чемпионки 2020 года, 10-й ракетки мира швейцарки Белинды Бенчич от 126-й ракетки мира 19-летней чешки Николы Бартуньковой во втором круге Australian Open – 2026 (3:6, 6:0, 4:6).

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 12:35 МСК
Никола Бартунькова
126
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
3 		6 4
         
Белинда Бенчич
10
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«В Чехии новая звёздочка – Никола Бартунькова. Она сначала выбила Дашу Касаткину, а сегодня и Белинду Бенчич – суперсенсационный результат! Причём Белинда стремительно вернулась в тур после рождения ребёнка, набрала форму на предсезонке, одержала пять из пяти побед на United Cup, и тут случился вылет во втором круге в Мельбурне.

А Никола выигрывает в Австралии с интересными результатами: вторую партию и Даше, и Белинде она проигрывала под ноль, но в обеих встречах выходила победительницей», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

