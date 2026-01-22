Скидки
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание шестого игрового дня

Комментарии

В ночь с 22 на 23 января состоятся первые матчи третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с поединками шестого игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Третий круг. Расписание на 23 января (время московское):

3:00. Лёнер Тьен (США, 25) – Нуну Боржеш (Португалия);
3:30. Даниил Медведев (Россия, 11) – Фабиан Марожан (Венгрия);
4:30. Томми Пол (США, 19) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 14);
5:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Корентен Муте (Франция, 32);
8:00. Андрей Рублёв (Россия, 13) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 18);
10:30. Александр Зверев (Германия, 3) – Кэмерон Норри (Великобритания, 26);
11:00. Фрэнсис Тиафо (США, 29) – Алекс де Минор (Австралия, 6);
12:30. Александр Бублик (Казахстан, 10) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
