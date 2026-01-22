Вавринка — самый возрастной теннисист, выигравший несколько матчей на одном ТБШ с 1987-го

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка (40 лет 296 дней) c момента введения сеток на 128 игроков на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в 1987 году стал самым возрастным игроком, одержавшим несколько побед в матчах на одном мэйджоре. Об этом сообщает OptaAce.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Вавринка одолел 198-ю ракетку мира из Франции Артюра Жа со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3).

В третьем круге соревнований в Мельбурне Стэн Вавринка сразится с девятым номером мирового рейтинга американцем Тейлором Фрицем. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.