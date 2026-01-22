Вавринка — самый возрастной теннисист, выигравший несколько матчей на одном ТБШ с 1987-го
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка (40 лет 296 дней) c момента введения сеток на 128 игроков на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в 1987 году стал самым возрастным игроком, одержавшим несколько побед в матчах на одном мэйджоре. Об этом сообщает OptaAce.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 08:05 МСК
198
Артюр Жа
А. Жа
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|5
|6 3
|
|6
|3
|7
|7 10
139
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Вавринка одолел 198-ю ракетку мира из Франции Артюра Жа со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3).
В третьем круге соревнований в Мельбурне Стэн Вавринка сразится с девятым номером мирового рейтинга американцем Тейлором Фрицем. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 января 2026
-
18:24
-
18:22
-
18:07
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:37
-
17:29
-
17:14
-
16:32
-
16:16
-
16:06
-
16:04
-
15:41
-
15:22
-
15:10
-
15:08
-
14:53
-
14:49
-
14:47
-
14:19
-
14:18
-
14:06
-
14:01
-
13:55
-
13:46
-
13:29
-
13:23
-
13:05
-
13:03
-
12:40
-
12:21
-
12:20
-
12:10
-
12:03