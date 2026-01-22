Скидки
Теннис

Вавринка — самый возрастной теннисист, выигравший несколько матчей на одном ТБШ с 1987-го

Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка (40 лет 296 дней) c момента введения сеток на 128 игроков на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в 1987 году стал самым возрастным игроком, одержавшим несколько побед в матчах на одном мэйджоре. Об этом сообщает OptaAce.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 08:05 МСК
Артюр Жа
198
Франция
Артюр Жа
А. Жа
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 5 6 3
4 		6 3 7 7 10
             
Стэн Вавринка
139
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Вавринка одолел 198-ю ракетку мира из Франции Артюра Жа со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3).

В третьем круге соревнований в Мельбурне Стэн Вавринка сразится с девятым номером мирового рейтинга американцем Тейлором Фрицем. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

