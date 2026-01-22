Синнер и дель Потро – первые в истории, кто не проигрывал сопернику на его домашнем ТБШ
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер демонстрирует выдающуюся статистику побед (19-0) в матчах с игроками на их домашних турнирах «Большого шлема».
В Открытой эре (с 1968 года) Синнер является одним из двух игроков, не проигравших ни одного матча в мужском одиночном разряде с соперниками на их домашнем мэйджоре наряду с Хуан-Мартином дель Потро (12-0), сообщает Opta Ace. В представленной статистике учитываются теннисисты, сыгравшие минимум 10 матчей с соперниками на их домашних ТБШ.
Свою 19-ю победу над игроком на его домашнем ТБШ Синнер одержал сегодня, 22 января. Янник со счётом 6:1, 6:4, 6:2 обыграл австралийца Джеймса Дакворта во втором круге Australian Open – 2026.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:15 МСК
88
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
