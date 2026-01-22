Швёнтек — единственная теннисистка, кто вышел в третий круг каждого ТБШ в этом 10-летии
Поделиться
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытую эру, достигшей 1/32 финала в первых 24 мэйджорах в женском одиночном разряде в рамках одного 10-летия. Об этом сообщает OptaAce.
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:10 МСК
44
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Последний раз на турнирах «Большого шлема» Швёнтек проигрывала раньше третьего круга на US Open – 2019. На Australian Open — 2026 Ига во втором круге одержала победу над Мари Боузковой из Чехии (44-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:3.
В третьем круге соревнований в Мельбурне представительница Польши сразится с российской теннисисткой Анной Калинской (33-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 22 января 2026
-
19:25
-
19:12
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:07
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:37
-
17:29
-
17:14
-
16:32
-
16:16
-
16:06
-
16:04
-
15:41
-
15:22
-
15:10
-
15:08
-
14:53
-
14:49
-
14:47
-
14:19
-
14:18
-
14:06
-
14:01
-
13:55
-
13:46
-
13:29
-
13:23