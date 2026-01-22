Швёнтек — единственная теннисистка, кто вышел в третий круг каждого ТБШ в этом 10-летии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в Открытую эру, достигшей 1/32 финала в первых 24 мэйджорах в женском одиночном разряде в рамках одного 10-летия. Об этом сообщает OptaAce.

Последний раз на турнирах «Большого шлема» Швёнтек проигрывала раньше третьего круга на US Open – 2019. На Australian Open — 2026 Ига во втором круге одержала победу над Мари Боузковой из Чехии (44-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:3.

В третьем круге соревнований в Мельбурне представительница Польши сразится с российской теннисисткой Анной Калинской (33-я ракетка мира).