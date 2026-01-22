Скидки
Теннис

Янник Синнер обратился к австралийской публике после уверенной победы над местным игроком

Янник Синнер обратился к австралийской публике после уверенной победы над местным игроком
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал уверенный выход в третий круг Australian Open – 2026. В матче второго Синнер (2) со счётом 6:1, 6:4, 6:2 обыграл австралийца Джеймса Дакворта (88-я ракетка мира).

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:15 МСК
Джеймс Дакворт
88
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 2
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Каждый поединок здесь очень сложный, но я действительно рад пройти дальше. Сегодня мне очень понравилось, как работал приём – он был на высоком уровне. Подача тоже шла отлично. В целом я доволен своей игрой. Соперник прошёл через множество операций, и здорово видеть, что он всё ещё соревнуется на топ-уровне. Желаю ему всего наилучшего в продолжении сезона.

И спасибо зрителям – знаю, что он австралиец, но вы болели справедливо», — сказал Синнер в интервью на корте.

