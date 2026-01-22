Янник Синнер обратился к австралийской публике после уверенной победы над местным игроком

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал уверенный выход в третий круг Australian Open – 2026. В матче второго Синнер (2) со счётом 6:1, 6:4, 6:2 обыграл австралийца Джеймса Дакворта (88-я ракетка мира).
«Каждый поединок здесь очень сложный, но я действительно рад пройти дальше. Сегодня мне очень понравилось, как работал приём – он был на высоком уровне. Подача тоже шла отлично. В целом я доволен своей игрой. Соперник прошёл через множество операций, и здорово видеть, что он всё ещё соревнуется на топ-уровне. Желаю ему всего наилучшего в продолжении сезона.
И спасибо зрителям – знаю, что он австралиец, но вы болели справедливо», — сказал Синнер в интервью на корте.
