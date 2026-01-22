Australian Open стал для Янника Синнера лучшим турниром в карьере по общему числу побед

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал свою 24-ю победу (при четырёх поражениях) на Открытом чемпионате Австралии. Теперь Australian Open – лучший для Янника турнир ATP по общему числу побед, сообщает Opta Ace.

Ранее больше всего побед (23) у Синнера было на US Open.

Свою 24-ю победу на австралийском мэйджоре Синнер одержал сегодня, 22 января. Янник (2) со счётом 6:1, 6:4, 6:2 обыграл австралийца Джеймса Дакворта (88-я ракетка мира).

25-ю победу на AO Синнер попытается одержать в поединке с американцем Элиотом Спиццирри.

