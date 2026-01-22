Скидки
Теннис

Australian Open стал для Янника Синнера лучшим турниром в карьере по общему числу побед

Australian Open стал для Янника Синнера лучшим турниром в карьере по общему числу побед
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал свою 24-ю победу (при четырёх поражениях) на Открытом чемпионате Австралии. Теперь Australian Open – лучший для Янника турнир ATP по общему числу побед, сообщает Opta Ace.

Ранее больше всего побед (23) у Синнера было на US Open.

Свою 24-ю победу на австралийском мэйджоре Синнер одержал сегодня, 22 января. Янник (2) со счётом 6:1, 6:4, 6:2 обыграл австралийца Джеймса Дакворта (88-я ракетка мира).

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:15 МСК
Джеймс Дакворт
88
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 2
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

25-ю победу на AO Синнер попытается одержать в поединке с американцем Элиотом Спиццирри.

Видео: крупнейшие призовые в теннисе.

