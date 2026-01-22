Скидки
«Тело и голова в полном порядке». Янник Синнер — о своей форме на Australian Open — 2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в третий круг Australian Open – 2026 оценил свою текущую форму.

– Знаем, что в межсезонье ты много работал над физикой. Как ты себя чувствуешь на первом турнире после паузы? Всё идеально или ещё набираешь форму?
– Нет, сейчас я в хорошей форме. Всё зависит от того, как проходят матчи и сколько времени провожу на корте – исходя из этого, уже на следующий день решаем, что делать в зале. Но я очень доволен. Знаю, сколько мы вложили работы. Тело и голова в полном порядке. Первый турнир сезона для всех нас особенный. Лучше места для старта и не придумаешь. Этот турнир и этот корт для меня в последние годы особенные. Посмотрим, что принесёт этот год, – сказал Синнер в интервью на корте.

