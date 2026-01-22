«Кубок всё равно останется у меня дома». Киз — о защите титула на Australian Open

Чемпионка Australian Open — 2025, девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о защите титула на Открытом чемпионате Австралии. Спортсменка вышла в третий круг, обыграв соотечественницу Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 7:5.

«Все продолжают спрашивать, собираюсь ли я повторить это — надеюсь, что да, — но в то же время никто не сможет это у меня отнять. Так что, повторю или нет, Кубок Дафны Ахерст (трофей Australian Open. — Прим. «Чемпионата») всё равно останется у меня дома», — сказала Киз в интервью на корте.

В следующем матче Киз сразится с чешской спортсменкой Каролиной Плишковой. Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн.