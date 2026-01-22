«Кубок всё равно останется у меня дома». Киз — о защите титула на Australian Open
Чемпионка Australian Open — 2025, девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о защите титула на Открытом чемпионате Австралии. Спортсменка вышла в третий круг, обыграв соотечественницу Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 7:5.
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
62
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
9
Мэдисон Киз
М. Киз
«Все продолжают спрашивать, собираюсь ли я повторить это — надеюсь, что да, — но в то же время никто не сможет это у меня отнять. Так что, повторю или нет, Кубок Дафны Ахерст (трофей Australian Open. — Прим. «Чемпионата») всё равно останется у меня дома», — сказала Киз в интервью на корте.
В следующем матче Киз сразится с чешской спортсменкой Каролиной Плишковой. Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн.
