«Кубок всё равно останется у меня дома». Киз — о защите титула на Australian Open

«Кубок всё равно останется у меня дома». Киз — о защите титула на Australian Open
Чемпионка Australian Open — 2025, девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о защите титула на Открытом чемпионате Австралии. Спортсменка вышла в третий круг, обыграв соотечественницу Эшлин Крюгер со счётом 6:1, 7:5.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
Эшлин Крюгер
62
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Мэдисон Киз
9
США
Мэдисон Киз
М. Киз

«Все продолжают спрашивать, собираюсь ли я повторить это — надеюсь, что да, — но в то же время никто не сможет это у меня отнять. Так что, повторю или нет, Кубок Дафны Ахерст (трофей Australian Open. — Прим. «Чемпионата») всё равно останется у меня дома», — сказала Киз в интервью на корте.

В следующем матче Киз сразится с чешской спортсменкой Каролиной Плишковой. Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн.

Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
«Мы родина иммигрантов». Мэдисон Киз оценила президентство Дональда Трампа
