CША — первая страна с семью представительницами в третьем круге AO с 2015 года

Комментарии

США стали первой страной с семью представительницами в третьем круге Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде с 2015 года, когда американки показали такой же результат. В 2026 году в 1/32 финала вышли Кори Гауфф (третий номер посева), Аманда Анисимова (4), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (9), Ива Йович (29), Хейли Баптист и Питон Стирнс. Об этом сообщает OptaAce.

Теннис. Australian Open — 2026. Матчи третьего круга американских теннисисток:

  • Кори Гауфф — Хейли Баптист (обе — США);
  • Аманда Анисимова — Питон Стирнс (обе — США);
  • Джессика Пегула — Оксана Селехметьева (Россия);
  • Мэдисон Киз — Каролина Плишкова (Чехия);
  • Ива Йович — Жасмин Паолини (Италия).

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

