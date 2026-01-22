CША — первая страна с семью представительницами в третьем круге AO с 2015 года

США стали первой страной с семью представительницами в третьем круге Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде с 2015 года, когда американки показали такой же результат. В 2026 году в 1/32 финала вышли Кори Гауфф (третий номер посева), Аманда Анисимова (4), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (9), Ива Йович (29), Хейли Баптист и Питон Стирнс. Об этом сообщает OptaAce.

Теннис. Australian Open — 2026. Матчи третьего круга американских теннисисток:

Кори Гауфф — Хейли Баптист (обе — США);

Аманда Анисимова — Питон Стирнс (обе — США);

Джессика Пегула — Оксана Селехметьева (Россия);

Мэдисон Киз — Каролина Плишкова (Чехия);

Ива Йович — Жасмин Паолини (Италия).

Australian Open — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла лидера рейтинга WTA белорусскую теннисистку Арину Соболенко.