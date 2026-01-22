Скидки
Янник Синнер оценил необычный образ Наоми Осаки на Australian Open — 2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как относится к образу японки Наоми Осаки, в котором она выходит на матчи Открытого чемпионата Австралии – 2026.

– Сейчас много разговоров об образах на турнире, о твоей одежде, а в последнее время – и о нарядах Наоми Осаки, когда она выходит на корт. Существуют две точки зрения: одни говорят, что такое поведение может отвлекать от игры, другие же считают, что если ей так комфортно, то она имеет право так поступать, если это приносит ей удовольствие. Каково твоё мнение?
– Я считаю, что каждый волен выражать свой стиль, и в других видах спорта мы видим подобное. Если взять НБА или даже футбол, иногда игроки приходят на матчи в довольно необычных нарядах. Так что ничего особенного, но это, безусловно, было что-то необычное (о наряде Осаки), и если ей это понравилось, то почему бы и нет? Это настолько личное дело, что мнение других людей не должно иметь значения. Так что всё в порядке, — приводит слова Синнера Ubitennis.

