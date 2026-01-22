Скидки
Даниил Медведев — Фабиан Марожан: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open 2026 23 января

Даниил Медведев — Фабиан Марожан: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Комментарии

В ночь на 23 января в Мельбурне чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (11) сразится с 47-й ракеткой мира из Венгрии Фабианом Марожаном за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч поставлен первым запуском на арене Маргарет Корт и начнётся чуть позже 3:30 мск.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Фабиан Марожан
47
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Медведев ведёт 2-0 по личным встречам с Марожаном. Он побеждал Фабиана в позапрошлом году во втором круге US Open — 6:3, 6:2, 7:6 (7:5), а также прошлой осенью в четвертьфинале Алма-Аты (7:5, 6:2).

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
