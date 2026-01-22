«Это отличная проблема». Новак Джокович — о популярности Australian Open

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о посещаемости на Открытом чемпионате Австралии.

- Ты приезжаешь в Мельбурн уже более 20 лет. Что ты думаешь об эволюции этого места, атмосферы турнира? В теннисе постоянно бьются рекорды, но с другой стороны есть жалобы, что объект слишком переполнен и трудно попасть на корты. Может, всё стало слишком коммерческим?

— Иметь слишком большую толпу на этом или любом другом теннисном турнире — это отличная проблема (улыбается). Думаю, есть куда более серьёзные проблемы, с которыми нужно разбираться. Считаю, что каждый турнир мечтает о рекордной посещаемости и продаже билетов. Именно это я слышал в этом году и в последние два года о большинстве «Шлемов» и турниров. Хороший знак. Конечно, мы хотим больше внимания, больше людей, которые приходят смотреть теннис вживую, следят за ним, смотрят в прямом эфире… Не знаю о возможностях дальнейшего расширения инфраструктуры, не в курсе этой динамики. Но мне нравится то, что я вижу в эволюции этого турнира.

Мне нравится, когда организаторы мероприятий стремятся постоянно улучшать инфраструктуру, создавая лучшие условия для тренировок, игр и восстановления игроков. Думаю, Australian Open всегда был одним из лучших в этом. Не вижу никаких негативных сторон. Теперь дело в том, чтобы найти баланс и управлять количеством людей, входящих на объект. Конечно, на ранних стадиях график очень плотный. Не просто всё это организовать. Повторю, это приятная проблема, честно говоря. Представьте, если бы народу было мало или трибуны пустовали. Это была бы куда большая проблема, — приводит слова Джоковича Ubitennis.